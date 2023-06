Les Talents Trignacais à l’honneur ! Parc Océane, Trignac Trignac, 21 juin 2023, Trignac.

Mercredi 21 juin 2023 de 16h à 21h au Parc Océane à Certé (rue Léo Lagrange à Trignac), la ville de Trignac célèbre la Fête de la Musique : un évènement tout en bonne humeur à partager en famille ou entre amis, pour fêter le jour le plus long de l’année.

Talents locaux et scène ouverte, les Trignacais font la musique.

Au programme : musiciens de l’Ecole de Musique de Trignac, DJ Gégé, le groupe T.R.Y.I.N.G., la Chorale Forgissimo et ses 26 chanteurs.euses, la chanteuse Sarah Juliot, le groupe Air Craft, les danseuses de Phoenix Danse et le groupe No Comment.

Pour ravir vos oreilles, vous donner envie de danser, tous les styles musicaux sont au rendez-vous :

Jazz, rock, pop, comédie musicale, 60’s, 80’s, reggae, chanson française des années 70 à nos jours.

Une buvette et une petite restauration seront assurées sur place par l’Amicale Laïque Léo Lagrange.

2023-06-21T16:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

