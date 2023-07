Cet évènement est passé Séances Fitness Parc Newton Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Séances Fitness Parc Newton Bègles, 10 juillet 2023, Bègles. Séances Fitness 10 – 24 juillet Parc Newton Gratuit, sur inscription Renforcement musculaire collectif Venez participer aux séances d’approfondissement tout le mois de juillet :

– Salle PIE (Parc Newton) : Body barre,100 % abdos, step, fit form.

– À Bègles plage : Fit XIII réathlétisation + 18 ans, Circuit training, Hit Form. Parc Newton 11 avenue saint-paulin Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 58 10 42 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T12:30:00+02:00 – 2023-07-10T13:30:00+02:00

2023-07-24T19:00:00+02:00 – 2023-07-24T19:30:00+02:00 fitness abdos Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Parc Newton Adresse 11 avenue saint-paulin Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Parc Newton Bègles

Parc Newton Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/