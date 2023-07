Cet évènement est passé 100% Abdos Parc Newton Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde 100% Abdos Parc Newton Bègles, 3 juillet 2023, Bègles. 100% Abdos 3 juillet – 21 août, les lundis Parc Newton Gratuit, sur inscription à l’accueil de Bègles plage. Entrainement tous les lundis soirs au parc Newton (salle PIE) de 19h à 19h30.

Sur inscription. Parc Newton 11 avenue saint-paulin Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 58 10 42 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T19:00:00+02:00 – 2023-07-03T19:30:00+02:00

2023-08-21T19:00:00+02:00 – 2023-08-21T19:30:00+02:00 sport jeune Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Parc Newton Adresse 11 avenue saint-paulin Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Parc Newton Bègles

Parc Newton Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/