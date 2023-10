Cet évènement est passé Sortie »Brame du cerf » Parc naturel régional du Vercors Bouvante Catégories d’Évènement: BOUVANTE

Isère Sortie »Brame du cerf » Parc naturel régional du Vercors Bouvante, 27 septembre 2023, Bouvante. Sortie »Brame du cerf » Mercredi 27 septembre, 19h00 Parc naturel régional du Vercors 20€/adulte 10€/enfant (jusqu’à 12ans) Balade naturaliste à la découverte du cerf sous une ambiance automnale, suivie d’une écoute du roi de la forêt, et peut-être même de sa rencontre !

Durée : 3h

Activité organisée par Romain – Guide naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sortie-brame-du-cerf Parc naturel régional du Vercors Parc naturel régional du Vercors Bouvante 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/sortie-brame-du-cerf »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/sortie-brame-du-cerf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T19:00:00+02:00 – 2023-09-27T22:00:00+02:00

