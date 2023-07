Les rendez-vous en fête du Parc du Haut-Jura : exposition « Rêve d’oiseau » Parc naturel régional du Haut-Jura Lajoux, 16 septembre 2023, Lajoux.

Les rendez-vous en fête du Parc du Haut-Jura : exposition « Rêve d’oiseau » Samedi 16 septembre, 10h30 Parc naturel régional du Haut-Jura Entrée libre

Lors des rendez-vous en fête du Parc naturel régional du Haut-Jura, la Maison du Parc vous accueille gratuitement à Lajoux avec accès à son exposition permanente et son spectacle sonore immersif. Profitez aussi de nombreuses activités :

– l’exposition temporaire « rêve d’oiseaux » ;

– un marché gourmand de producteurs locaux ;

– des ateliers (démonstration de fabrication de Bleu de Gex Haut-Jura, réparation de vélo, création de badges pour enfants, etc.) ;

– une série de trois conférences sur les thèmes du photovoltaique en autoconsommation, de l’agriculture face au changement climatique, et du retour du loup sur le massif jurassien (de 11h à 16h) ;

– un concert immersif au casque (de 19h à 20h).

Parc naturel régional du Haut-Jura 39310 Lajoux Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté http://www.parc-haut-jura.fr La Maison du Parc, siège du Parc naturel régional du Haut-Jura, propose une exposition permanente sur les grands enjeux de son territoire et des expositions temporaires régulières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

© PNRHJ