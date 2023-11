Information risques électriques le 30 novembre aux Fontenelles (25) Parc naturel régional du Doubs Horloger Les Fontenelles Catégories d’Évènement: Doubs

Information risques électriques le 30 novembre aux Fontenelles (25)

Jeudi 30 novembre, 09h00
Parc naturel régional du Doubs Horloger

Des incidents ou accidents avec des lignes électriques arrivent régulièrement et peuvent être dramatiques. De par votre activité professionnelle, vous êtes concernés par ce risque puisque vous êtes amenés à travailler à proximité de réseaux électriques

La MSA a invité des professionnels d'ENEDIS et RTE pour vous permettre de mieux comprendre l'implantation de ces réseaux, leurs dangers et les demandes d'autorisation à réaliser en cas de travaux à proximité.

Vous êtes donc cordialement invités le jeudi 30 novembre 2023 au Parc naturel régional du Doubs Horloger (18 rue du Couvent, 25210 Les Fontenelles).

9h-12h : Forestiers – Espaces Verts – Etablissements Scolaires Agricoles

13h30-16h30 : Exploitants agricoles – Entrepreneurs de Travaux Agricoles et Etablissements Scolaires Agricoles.

Cette réunion vous permettra d'échanger avec les professionnels et de leur poser vos questions.

Participation sur inscription avant le lundi 27 novembre
Renseignements au 07.88.80.56.49 ou pargny.pierre@franchecomte.msa.fr

