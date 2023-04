Festival « Osez la terre » Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, 24, rue principale, Le Wast Le Wast Catégories d’évènement: Le Wast

Festival « Osez la terre » Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, 24, rue principale, Le Wast, 3 juin 2023, Le Wast. Festival « Osez la terre » Samedi 3 juin, 14h00 Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, 24, rue principale, Le Wast Entrée libre et gratuite. Tout public. Dans le cadre du Festival « Osez la terre » le Parc naturel régional des caps et marais d’Opale en partenariat avec le Département du Pas-de-Calais, vous propose une après-midi d’animations, de démonstration et d’initiations autour de la terre crue et de l’argile.

Verger, aménagements en pierre sèche, mare pédagogique… arpentez le jardin de la Maison du Parc et partez à la rencontre d’artisans et d’artistes passionnés. Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, 24, rue principale, Le Wast 24 rue principale LE WAST Le Wast 62142 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 87 90 90 https://www.parc-opale.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 © PNR Caps et marais d’Opale

Lieu Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale, 24, rue principale, Le Wast Adresse 24 rue principale LE WAST Ville Le Wast Departement Pas-de-Calais

