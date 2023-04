Concert Telula Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, 24, rue principale, Le Wast Le Wast Catégories d’évènement: Le Wast

Concert Telula Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, 24, rue principale, Le Wast, 2 juin 2023, Le Wast. Concert Telula Vendredi 2 juin, 18h30 Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, 24, rue principale, Le Wast Gratuit -Tout Public- Famille Dans le cadre du festival « Osez la terre » organisé par le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale en partenariat avec le Département du Pas de Calais, installez-vous au coeur du jardin de la Maison du Parc et laissez-vous chatouiller les oreilles aux sons des instruments, dans un répertoire singulier propice au voyage. Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, 24, rue principale, Le Wast 24 rue principale LE WAST Le Wast 62142 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 87 90 90 https://www.parc-opale.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 87 90 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T18:30:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

