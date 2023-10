Balades dans les parcs naturels de Camargue et des Alpilles Parc naturel régional des Alpilles (lieu à préciser) et le parc naturel régional de Camargue (lieu à préciser) Arles, 21 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

« Voir avec les pieds » est une invitation à se laisser guider, le temps d’une petite randonnée, à regarder autour de soi. A la découverte des traces de vie animales, végétales et minérales qui nous entourent….

2023-10-21 16:00:00 fin : 2023-10-21 19:00:00. EUR.

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Seeing with your feet » is an invitation to let yourself be guided, for the time of a short hike, to look around you. Discover the traces of animal, plant and mineral life that surround us…

« Ver con los pies » es una invitación a dar un pequeño paseo y mirar a nuestro alrededor. Descubre las huellas de la vida animal, vegetal y mineral que nos rodean…

« Mit den Füßen sehen » ist eine Einladung, sich während einer kleinen Wanderung leiten zu lassen und sich umzusehen. Auf der Entdeckung der tierischen, pflanzlichen und mineralischen Lebensspuren, die uns umgeben…

