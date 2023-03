Chantier de Charpenterie de marine du Parc naturel régional Parc naturel régional de la Narbonnaise en méditerranée Narbonne Catégories d’Évènement: Aude

Chantier de Charpenterie de marine du Parc naturel régional Parc naturel régional de la Narbonnaise en méditerranée, 1 avril 2023, Narbonne. Chantier de Charpenterie de marine du Parc naturel régional 1 et 2 avril Parc naturel régional de la Narbonnaise en méditerranée Chantier d’insertion lié à la charpenterie de marine, visite guidée et commentée de la reconstruction du dernier Bâteau boeuf de la Méditerranée Française. Inscrit au titre des Monuments Historiques par l’Etat Français, il reste à ce jour le plus vieux bâteau de travail des côtes de France.

Vous y découvrirez les savoir-faire liés à la charpenterie de marine allant de la recherche des bois spécifiques en forêt, à leur séchage jusqu’à la construction d’outils hors du commun emblématiques d’un territoire. Parc naturel régional de la Narbonnaise en méditerranée Domaine du grand Mandirac Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0683060623 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 Charpente navale bateau bois Yann Pajot

