Hautvillers Marne Mercredi 6 octobre, nous commencerons par la découverte du village d’Hautvillers, puis nous continuerons vers l’incroyable forêt domaniale et finirons par les coteaux historiques de Champagne.

Cette randonnée de 6 kilomètres sera ponctuée d’une lecture des différents paysages que nous traverserons ! Les infos pratiques :

Les enfants sont les bienvenus à partir de 10 ans.

Prévoyez des chaussures de marche et une tenue adaptée. N’oubliez pas votre gourde !

De 13:30 à 16:30

En partenariat avec l’ONF Inscriptions obligatoire : https://www.billetweb.fr/a-la-decouverte-des-paysages-dhautvillers1?fbclid=IwAR2SGqFcrdYw4DegaQAQEa5fK18-5F2Yl_QajTCym-XRjCB3vQXGyx5oydA contact@parc-montagnedereims.fr +33 3 26 59 44 44 http://www.parc-montagnedereims.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-24 par

