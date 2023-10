DIVERSITE ET RICHESSE CHEZ LES FLEURS Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, France Vieille-Église-en-Yvelines, 28 juin 2023, Vieille-Église-en-Yvelines.

Pour illustrer le programme ABC, je vous invite un mercredi après-midi de mai à une balade botanique et herbaliste. Outre la diversité de formes, de couleurs, de parfums, les fleurs les plus communes (la violette, les pâquerettes, les plantains, les fraisiers, l’aubépine, etc.) nous rappellent de nombreux usages anciens et d’aujourd’hui. Leurs vertus médicinales et comestibles seront également évoquées. Une leçon vivante pour un monde riche, résistant et beau.

Je vous remets des loupes pour l’observation des cœurs de fleur, des nervures de feuille, du velours des boutons floraux…

Durée : 2h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/ATLAS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T17:00:00+02:00 – 2023-06-28T19:00:00+02:00

Nature Sortie nature