Le Blanc Atelier d’improvisation musicale Parc Naturel Régional de la Brenne Le Blanc, 12 septembre 2023, Le Blanc. Atelier d’improvisation musicale 12 – 14 septembre Parc Naturel Régional de la Brenne Atelier de découverte de l’improvisation musicale avec le duo « de l’eau la nuit ».

Au programme :

– présentation de la démarche artistique du projet

– exploration de l’improvisation en groupe à l’aide de la voix ainsi que d’objets sonores (instruments et objets du quotidien)

– concert du duo suivi d'un moment d'échange convivial

2023-09-12T14:00:00+02:00 – 2023-09-12T17:00:00+02:00

