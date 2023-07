Concert chez l’habitant Parc Naturel Régional de la Brenne Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Le Blanc Concert chez l’habitant Parc Naturel Régional de la Brenne Le Blanc, 8 septembre 2023, Le Blanc. Concert chez l’habitant 8 septembre – 20 octobre Parc Naturel Régional de la Brenne Dans le cadre de sa tournée à vélo dans le PNR de la Brenne, le duo « de l’eau la nuit » propose des concerts chez l’habitant.

« De l’eau la nuit » explore le son, cherche à en extraire une essence, une beauté fragile ou étrange, un silence. Sa musique est une invitation à revenir à ce qui est, à cet instant, ce lieu, rempli de vibrations.

Yves Arques : cithare, clarinette, objets

Gabriel Lemaire : clarinette alto, cithare Parc Naturel Régional de la Brenne 36300 Rosnay Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire 02 54 28 12 13 https://www.parc-naturel-brenne.fr/visitez/la-maison-du-parc Il est surnommé « le pays des 1000 étangs ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T20:00:00+02:00 – 2023-09-08T22:00:00+02:00

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00 ©Tricollectif Détails Catégories d’Évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu Parc Naturel Régional de la Brenne Adresse 36300 Rosnay Ville Le Blanc Departement Indre Lieu Ville Parc Naturel Régional de la Brenne Le Blanc

Parc Naturel Régional de la Brenne Le Blanc Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le blanc/