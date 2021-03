Parc naturel régional de Brière Rose des sables de Lawrence d’Arabie: une saga bretonne en Brière? Parc naturel régional de Brière

Rose des sables de Lawrence d’Arabie: une saga bretonne en Brière? Parc naturel régional de Brière, 8 avril 2021 18:00-8 avril 2021 19:00, . Jeudi 8 avril, 18h00 Entrée libre https://zoom.us/j/99428523644?pwd=RFRMVGZucXFLd0lSZ0xMZEZGNEJYdz09 Ce rendez-vous en visio-conférence intervient dans le cadre du 50eme anniversaire du Parc naturel régional de Brière. Kevin LOGNONÉ revient d’expatriation dans le Golfe persique. Passionné d’histoire, il a exploré les traces du passage de Lawrence d’Arabie en Bretagne. La thèse de Lawrence d’Arabie alors étudiant : « L’influence des croisades sur l’architecture militaire européenne à la fin du XIIIe siècle »,qui s’appuie sur l’observation directe de son Tour de France,est reçue le 28 juillet 1910 avec la mention « first class » à l’université d’Oxford. Une page se tourne dans la vie de Lawrence d’Arabie. Pourtant, ce dernier se choisit un nouveau sujet : « La poterie médiévale vitrifiée au plomb du XIe au XVIIe siècle ». A ce titre, Herbignac à travers le village de Landieul fut un berceau historique de cette activité à travers le village de Landieul (surnommé « La lande destrous à pots ») où une batterie de plusieurs fours fut défrichée lors de l’aménagement des marais. Sur ces deux sujets, l’attractivité culturelle et intellectuelle de la Brièrea certainement attiré la curiosité de Lawrence d’Arabie; la mystérieuse Brièrerecelant de nombreuses richesses tournées vers l’Orient. Explorons ensemble son Tour de Bretagne,son passage dans la Brièreet sa quête de la rose des sables, un cristallin auto-créé par la nature, le vent, le sable et les embruns qui aurait été rapporté d’Orient par des Templiers de Guérande et d’Assérac. Participer à la réunion Zoom

https://zoom.us/j/99428523644?pwd=RFRMVGZucXFLd0lSZ0xMZEZGNEJYdz09 ID de réunion : 994 2852 3644

Code secret : 872359 Parc naturel régional de Brière Parc naturel régional de Brière jeudi 8 avril – 18h00 à 19h00 Kevin LOGNONÉ revient d’expatriation dans le Golfe persique. Passionné d’histoire, il a exploré les traces du passage de Lawrence d’Arabie en Bretagne. La thèse de Lawrence d’Arabie alors étudiant : « L’influence des croisades sur l’architecture militaire européenne à la fin du XIIIe siècle »,qui s’appuie sur l’observation directe de son Tour de France,est reçue le 28 juillet 1910 avec la mention « first class » à l’université d’Oxford. Une page se tourne dans la vie de Lawrence d’Arabie. Pourtant, ce dernier se choisit un nouveau sujet : « La poterie médiévale vitrifiée au plomb du XIe au XVIIe siècle ». A ce titre, Herbignac à travers le village de Landieul fut un berceau historique de cette activité à travers le village de Landieul (surnommé « La lande destrous à pots ») où une batterie de plusieurs fours fut défrichée lors de l’aménagement des marais. Sur ces deux sujets, l’attractivité culturelle et intellectuelle de la Brièrea certainement attiré la curiosité de Lawrence d’Arabie; la mystérieuse Brièrerecelant de nombreuses richesses tournées vers l’Orient. Explorons ensemble son Tour de Bretagne,son passage dans la Brièreet sa quête de la rose des sables, un cristallin auto-créé par la nature, le vent, le sable et les embruns qui aurait été rapporté d’Orient par des Templiers de Guérande et d’Assérac. Participer à la réunion Zoom

[https://zoom.us/j/99428523644?pwd=RFRMVGZucXFLd0lSZ0xMZEZGNEJYdz09](https://zoom.us/j/99428523644?pwd=RFRMVGZucXFLd0lSZ0xMZEZGNEJYdz09) ID de réunion : 994 2852 3644

Code secret : 872359

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Autres Lieu Parc naturel régional de Brière Adresse Parc naturel régional de Brière