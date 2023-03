Circuit des métiers d’art en Armorique Parc naturel régional d’Armorique, 1 avril 2023, Le Faou.

Circuit des métiers d’art en Armorique 1 et 2 avril Parc naturel régional d’Armorique

Reconnu pour la richesse de son patrimoine naturel et culturel, le Parc naturel régional d’Armorique recèle d’authentiques savoir-faire artisanaux portés par des femmes et des hommes qui participent à la vitalité économique et à l’attractivité du territoire.

Une dizaine d’artisan.es d’art, parfois rassemblés en collectifs, vous ouvrent la porte de leurs ateliers et vous font découvrir leur métier, leur parcours, leur démarche artistique et leurs créations.

Ce circuit de découverte mènera habitants et visiteurs sur l’ensemble du Parc, de la rade de Brest aux monts d’Arrée. Des boucles par territoire sont proposées afin de profiter sereinement d’échanges avec les artisans.

Un livret de découverte complètera cette journée ludique, avec un quizz pour les plus joueurs…

En se rapprochant aujourd’hui du Parc pour l’adhésion à la marque Valeurs Parc naturel régional, les artisans vous font partager leur engagement pour des valeurs humaines, d’attachement local, et respect de l’environnement dans leur activité.

Et pour que ces journées riment au mieux avec développement durable, nous invitons les participant.e.s à privilégier le co-voiturage entre amis ou en famille, et pour les plus sportifs à utiliser des modes de déplacements doux !

Rdv au départ au Faou, Petite Cité de Caractère!

Parc naturel régional d’Armorique 15 place aux foires Le Faou 29590 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.pnr-armorique.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Parc naturel régional artisanat d’art

TTHIERRY PNRA