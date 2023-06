Terrain d’aventure des Bruyères Parc naturel du champ des bruyères Saint-Étienne-du-Rouvray, 10 juillet 2023, Saint-Étienne-du-Rouvray.

Terrain d’aventure des Bruyères 10 juillet – 4 août Parc naturel du champ des bruyères Entrée libre et gratuite sans inscription

Terrain d’aventure des Bruyères : une aire de jeux à hauteur d’enfants

L’idée d’installer des terrains d’aventure sur le territoire de candidature est née lors de groupes de travail menés sur le thème de la ville à hauteur d’enfants, un des piliers du projet Rouen Seine Normande 2028.

Un terrain d’aventure, qu’est-ce que c’est ?

Directement inspirés des « junk playground », aires de jeux improvisées dans des espaces bombardés de villes européennes après la Seconde Guerre Mondiale, les terrains d’aventure placent l’enfant comme usager, concepteur et constructeur. Jeu et « faire » sont envisagés comme des modes de pensée et d’aménagement de l’espace et se posent en rupture avec la réalité sécuritaire et standardisée que proposent les aires de jeu qui équipent les villes françaises.

Terrain d’aventure des Bruyères : ouverture le 10 juillet 2023

Le Terrain d’aventure des Bruyères sera mis en place du 10 juillet au 4 août 2023, au sein du Parc naturel urbain du Champ des Bruyères.

Le projet imaginé en collaboration avec le collectif yakafokon, accompagnera les enfants de 6 à 16 ans dans la construction de cette aire de jeux pas comme les autres. Après avoir passé un « permis de bricoler », les enfants seront en autonomie pour appliquer différents savoir-faire et laisser leur imagination s’exprimer pour créer de toutes pièces cabanes, mobiliers… Dans cet espace à inventer, ils ont accès à des outils et des matériaux de récupération, pour jouer librement, créer des œuvres éphémères… et même les détruire s’ils en ont envie, le tout sous la surveillance bienveillante de professionnels. D’autres terrains d’aventures seront développés jusqu’en 2028, notamment dans des zones rurales et en bord de Seine.

Le collectif yakafokon

Le collectif yakafokon rassemble architectes, urbanistes, artistes, constructeurs et cuisiniers, avec pour mission commune d’explorer les champs de la conception-réalisation en architecture, design et urbanisme culturel, dans un souci d’expérimentation et de partage. Depuis quelques années, le collectif met notamment en perspective la place accordée aux enfants et aux jeunes dans les projets d’aménagement et s’engage à imaginer l’avenir avec eux.

Au sein du Terrain d’aventure des Bruyères, le collectif aura pour mission de générer un cadre ajusté et confortable pour les enfants et les usagers, d’aménager le site en co-création avec les jeunes et d’assurer l’encadrement et la gestion quotidienne du lieu.

https://collectifyakafokon.com/

Calendrier du Terrain d’aventure des Bruyères

• Du 3 au 8 juillet : semaine de montage, en lien avec les écoles élémentaires des communes limitrophes et formation des agents techniques du parc.

• Du 10 juillet au 4 août : ouverture par le collectif yakafokon en charge de l’animation du site.

Informations pratiques

Du 10 juillet au 4 août

Du lundi au samedi – de 14h à 19h

Pour les enfants de 6 à 16 ans

Entrée libre et gratuite sans inscription

Parents autorisés dès 17h

Accès

Parc naturel urbain du Champ des Bruyères

A côté de l’Aire de jeux Les casaques

Le long de l’allée du Champ de Courses

Métro ligne Boulingrin -Technopôle : station Champ de courses

Bus ligne T4 : arrêt Champ des Bruyères

Un projet financé par Rouen Seine Normande 2028, avec le soutien de la DRAC dans le cadre de l’Eté culturel 2023, de la Métropole Rouen Normandie, de la Matmut et de la Caisse des dépôts et la Fédération française du bâtiment.

© Rouen Seine Normande 2028