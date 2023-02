La 15ème édition de la nuit de la Chouette au Parc naturel départemental du Sinodon Parc naturel départemental du Sinodon Roquefort-les-Pins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Roquefort-les-Pins

La 15ème édition de la nuit de la Chouette au Parc naturel départemental du Sinodon Parc naturel départemental du Sinodon, 4 mars 2023, Roquefort-les-Pins. La 15ème édition de la nuit de la Chouette au Parc naturel départemental du Sinodon Samedi 4 mars, 19h30 Parc naturel départemental du Sinodon

Sortie sur réservation

Le Département des Alpes-Maritimes et la LPO PACA vous donnent rendez-vous au Parc naturel départemental du Sinodon pour une soirée de découverte et d’écoute des rapaces nocturnes Parc naturel départemental du Sinodon Roquefort les Pins Roquefort-les-Pins 06330 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Pour cette 15ème édition de la « Nuit de la Chouette », le Département des Alpes-Maritimes et la Ligue pour la Protection des Oiseaux vous donnent rendez-vous au Parc naturel départemental du Sinodon pour une soirée de découverte et d’écoute des rapaces nocturnes, notamment avec la présence certaine du Hibou Petit-duc scops.

Cette opération de sensibilisation qui se déroule sur l’ensemble du territoire Français vise à sensibiliser les citoyens à la protection de ces espèces et à échanger sur les participants sur les moyens à mettre en œuvre pour favoriser la conservation des Chouettes et des Hiboux dans nos campagnes.

Animation gratuite organisée par le Département des Alpes-Maritimes au parc naturel départemental du Sinodon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T19:30:00+01:00

2023-03-04T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Roquefort-les-Pins Autres Lieu Parc naturel départemental du Sinodon Adresse Roquefort les Pins Ville Roquefort-les-Pins lieuville Parc naturel départemental du Sinodon Roquefort-les-Pins Departement Alpes-Maritimes

Parc naturel départemental du Sinodon Roquefort-les-Pins Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roquefort-les-pins/

La 15ème édition de la nuit de la Chouette au Parc naturel départemental du Sinodon Parc naturel départemental du Sinodon 2023-03-04 was last modified: by La 15ème édition de la nuit de la Chouette au Parc naturel départemental du Sinodon Parc naturel départemental du Sinodon Parc naturel départemental du Sinodon 4 mars 2023 Parc naturel départemental du Sinodon Roquefort-les-Pins Roquefort-les-Pins

Roquefort-les-Pins Alpes-Maritimes