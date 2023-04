Création Land Art : la nature au bout des doigts Parc naturel de Trousse-Bois à Briare, 22 novembre 2023, Briare.

Création Land Art : la nature au bout des doigts Mercredi 22 novembre, 13h00 Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Voir https://www.loiret-nature-environnement.org/

Création Land Art : découvrez la nature autrement, par une approche plus sensible et artistique au parc de Trousse-Bois à Briare. Pas besoin d’être un grand créatif, petits et grands peuvent simplement s’immerger dans la nature et s’amuser. Au programme : création collective et individuelle. Gratuit, à partir de 6 ans sur réservation au 02 38 56 69 84.

Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 56 69 84 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.loiret-nature-environnement.org/ »}, {« type »: « email », « value »: « asso@lne45.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T13:00:00+01:00 – 2023-11-22T15:30:00+01:00

pixabay