Parcours Nature : les pollinisateurs, un monde à part Parc naturel de Trousse-Bois à Briare, 20 mai 2023, Briare.

Parcours Nature : les pollinisateurs, un monde à part Samedi 20 mai, 14h30 Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Voir https://www.loiret-nature-environnement.org/

Munis de filets à papillons et de boîtes-loupes, nous partirons à la recherche des pollinisateurs que nous capturerons le temps de les admirer et de les identifier avant de leur rendre leur liberté.

Sortie grand public, à partir de 8 ans, sur réservation au 02 38 56 69 84 et à l’adresse suivante asso@lne45.org. Gratuit. RDV : Parking du Parc de Trousse-Bois, à la déviation de Briare (D 952)

Cette animation est financée et mise en place par le Département du Loiret.

Elle sera effectuée par l’Association Loiret Nature Environnement.

Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 56 69 84 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.loiret-nature-environnement.org/ »}, {« type »: « email », « value »: « asso@lne45.org »}] [{« link »: « mailto:asso@lne45.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T14:30:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00

2023-05-20T14:30:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00

FMACEN045V506H60

PIXABAY