Du 27 mai jusqu’aux Journées du Patrimoine, les lavoirs de la Vallée de Chevreuse sont au centre d’un événement artistique orchestré par l’association Hélium. Ce projet réunit 35 artistes qui ont investi 32 lavoirs implantés sur 27 communes des Yvelines et de l’Essonne.

En plein cœur de village ou perdus dans le décor, les lavoirs étaient autrefois des lieux de vie et de rassemblement. Le temps d’un été, l’accent est mis sur cette richesse insoupçonnée de notre patrimoine, indissociable de notre paysage rural commun. L’occasion pour le promeneur de découvrir autant de cours d’eau, hameaux, villages, bourgs, sentiers, chemins forestiers…

Les artistes, en solo ou en collaboration, ont choisi d’aborder le thème du lavoir par le prisme de son architecture, de son environnement naturel, de son histoire, de sa fonction sociale et domestique, de son mode de fonctionnement, de la condition féminine…

Pour chaque lavoir, une création spécifique et inédite est réalisée à partir de différentes techniques (photographie, peinture, gravure, sculpture, land art, etc.) et d’une large palette de matériaux.

Les installations sont complétées tout au long de l’événement par une proposition de rencontres avec les artistes, de médiations scolaires, conférences, lectures, performances, concerts…

Les 32 lavoirs couvrent un large territoire implanté sur 27 communes, aussi sont-ils répartis en 4 circuits (3 dans les Yvelines, 1 en Essonne) afin de vous proposer une logique de circulation, certains lavoirs étant suffisamment proches les uns des autres pour envisager leur visite à pied ou à vélo.

Les 27 communes en 4 circuits :

( Consultez en ligne le détail des adresses sur notre carte interactive en cliquant sur ce lien )

Circuit de l’Yvette

Gif-sur-Yvette / Châteaufort / Magny-les-Hameaux / Saint-Lambert-des-Bois / Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Chevreuse / Choisel / Saint-Forget / Dampierre-en-Yvelines

Circuit de la Rémarde

Bullion / Clairefontaine-en-Yvelines / Sonchamp / Longvilliers / Rochefort-en-Yvelines

Circuit du Hurepoix

Saint-Jean-de-Beauregard / Janvry / Fontenay-lès-Briis / Briis-sous-Forges / Forges-les-Bains / Les Molières / Boullay-les-Troux

Circuit de la Mauldre

Jouars-Pontchartrain / Le Tremblay-sur-Mauldre / Bazoches-sur-Guyonne / Méré / Galluis / Les Mesnuls

Programmation complémentaire :

( Consultez en ligne la présence des artistes sur sites et les informations complémentaires sur le programme en cliquant sur ce lien )

Conférences naturalistes ou historiques :

10/06 Longvilliers, 11/06 Gif-sur-Yvette, 24/06, 25/06,16/09 Châteaufort

Concert :

16/09 Magny-les-Hameaux

Ateliers d’écriture ou de pratique artistiques :

17/06 Longvilliers, 08/07 Le Tremblay-sur-Mauldre, 02/09 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 16/09 Chevreuse 16/09 et 17/09 Bullion, 16/09, 17/09 Jouars-Pontchartrain, 17/09 Bazoches-sur-Guyonne, 17/09 Galluis

Lectures :

02/07 Les Molières, 02/07 Galluis, 03/09 Chevreuse , 07/09 Chevreuse, 17/09 Chevreuse, 17/09 Bazoches-sur-Guyonne, 17/09 Galluis

Balades poétiques ou naturalistes :

25/06 Bullion, 02/07 Bazoches-sur-Guyonne, 08/07 Clairefontaine-en-Yvelines, 08/07 Dampierre-en-Yvelines, 16/09 Bullion, 16/09 Forges-les-Bains, 16/09 Saint-Forget 17/09 Saint-Forget

Contes et Racontées :

17/06 Janvry, 24/06 Saint-Jean-de-Beauregard, 02/07 Clairefontaine-en-Yvelines, 02/09 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Performances dansées :

18/06 Le Trembaly-sur-Mauldre, 16/09 Bullion

Belle promenade à vous sur FOLIES LAVOIRS!

Parc Naturel de la Vallée de Chevreuse 78472 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France

