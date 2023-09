Balade exquise au parc naturel communal des Borrels Parc naturel communal des Borrels Hyères, 17 septembre 2023, Hyères.

Balade exquise au parc naturel communal des Borrels Dimanche 17 septembre, 09h30 Parc naturel communal des Borrels Prévoir des vêtements et chaussures confortables, un petit sac à dos, de l’eau et une protection solaire.

La chorégraphe Isabelle Magnin propose une balade exquise qui réunit en un seul geste une attention au paysage et une marche sensible qui mène à une pratique du mouvement atypique. Cette balade sensorielle, intergénérationnelle et accessible à tous, parcourra le parc des Borrels, niché dans le massif des Maures au Nord-Est de la ville d’Hyères. Ces 20 hectares de nature méditerranéenne sont dédiés à la promenade à pieds, à vélo, au VTT, au parcours d’orientation et au sport en général.

Parc naturel communal des Borrels CRAPA des Borrels, 1940 route des Borrels 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

Ville d’Hyères