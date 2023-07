Spectacle – PSG4EVER par Julien Prévost – Festival Encore les beaux jours Parc Nativelle Longjumeau, 16 septembre 2023, Longjumeau.

Spectacle – PSG4EVER par Julien Prévost – Festival Encore les beaux jours Samedi 16 septembre, 11h00 Parc Nativelle Accès libre et gratuit

PSG 4 EVER par Julien Prévost

Théâtre

PSG 4 EVER, c’est l’histoire d’un supporter du PSG depuis l’enfance, il connaît tout sur les joueurs, les anecdotes du vestiaire, les buts marquants, les défaites honteuses… Lorsque le Qatar prend le contrôle de son club, il prend ça comme une bonne nouvelle. De l’argent, des tops joueurs, le retour des grands matchs sur la scène européenne. Mais quelques années plus tard, lorsqu’il prend conscience des problèmes du monde, de la crise climatique, d’un système qui va dans le mur… En replongeant dans son passé, c’est son histoire, sa famille qui se dévoile …. finalement, raconter son rapport au football, c‘est raconter une histoire intime qui se joue sur le canapé du salon.

Durée : 60 minutes

Tout public à partir de 12 ans

Samedi 16 septembre 2023 à 11 h

Parc Nativelle

156 Rue du Président François Mitterrand, 91160 Longjumeau

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Encore les beaux jours, spectacles vivants en lieux insolites et patrimoniaux, organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

La suite du programme ici :

www.paris-saclay.com ou là

Tou.te.s à vélo !

Le week end des départs collectifs à vélo sont organisés par l’association Mieux se déplacer à bicyclette pour se rendre aux spectacles les détails des parcours C’EST ICI.

Parc Nativelle 156 rue du Président François Mitterrand 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Balizy Essonne Île-de-France [{« link »: « http://www.paris-saclay.com »}, {« link »: « https://www.animakt.fr/ »}, {« link »: « https://mdb-idf.org/encore-les-beaux-jours-a-velo »}] La propriété du clos Saint-Cyr remonte à l’époque de Louis XV. Le château a été acquis par la ville de Longjumeau en 1972 pour y installer l’Hôtel de ville. Depuis 1997, le site accueille la médiathèque municipale, le cyberespace et la ludothèque. Devant le perron du château s’étend le parc municipal Nativelle dans lequel les habitants peuvent se prêter à des activités ludiques ou se détendre et profiter du cadre. Dans le fond du parc une structure municipale de 2 300 m² est consacrée à la sensibilisation et la découverte de notre environnement. Elle ouvre régulièrement et gratuitement ses portes au public pour proposer des initiations, animations, ateliers… En face du centre hospitalier de Longjumeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

PSG4EVER