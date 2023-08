Festival des arts de la rue Encore les beaux jours Parc Nativelle Longjumeau, 16 septembre 2023, Longjumeau.

Festival des arts de la rue Encore les beaux jours Samedi 16 septembre, 10h00 Parc Nativelle Entrée libre

Organisé par l’Agglo Paris-Saclay, et coordonné par l’association Animakt, le festival des arts de la rue « Encore Les Beaux Jours », rayonne sur tout le territoire Paris-Saclay depuis 2017.

Corrélé aux Journées du patrimoine, le festival « Encore les beaux jours » invite les habitants à la balade, à naviguer d’une ville à l’autre, pour découvrir des spectacles et des lieux étonnants avec une programmation axée sur la découverte de lieux insolites et patrimoniaux.

Spectacle « Le chant des pavillons » par La Fausse Compagnie

Parcours musical et sensible

En quête de rencontres vibrantes et loin d’être si classique que ça, le Chant des Pavillons est un trio à cordes et à la rue. L’errance de trois musiciens et leurs phénomènes sans âge et sans frontières : un Stroh-violin, un Stroh-cello et une Stroh-bass. De ce concert déconcertant naît un son minéral en mouvement, une promesse de liberté. Une virée musicale aussi imprévisible et cocasse que sensible et lumineuse.

Durée 50 minutes.Tout Public

Programme complet sur paris-saclay.com

Parc Nativelle 156 rue du Président François Mitterrand 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Balizy Essonne Île-de-France [{« link »: « http://www.paris-saclay.com/accueil-3.html »}] La propriété du clos Saint-Cyr remonte à l’époque de Louis XV. Le château a été acquis par la ville de Longjumeau en 1972 pour y installer l’Hôtel de ville. Depuis 1997, le site accueille la médiathèque municipale, le cyberespace et la ludothèque. Devant le perron du château s’étend le parc municipal Nativelle dans lequel les habitants peuvent se prêter à des activités ludiques ou se détendre et profiter du cadre. Dans le fond du parc une structure municipale de 2 300 m² est consacrée à la sensibilisation et la découverte de notre environnement. Elle ouvre régulièrement et gratuitement ses portes au public pour proposer des initiations, animations, ateliers… En face du centre hospitalier de Longjumeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:50:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:50:00+02:00

Communauté d’agglomération Paris-Saclay