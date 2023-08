Simulation de fouilles archéologiques dans les serres municipales Parc Nativelle – Espace de la biodiversité – 156 rue du Président F. Mitterrand 91160 Longjumeau Longjumeau Catégories d’Évènement: Essonne

Longjumeau Simulation de fouilles archéologiques dans les serres municipales Parc Nativelle – Espace de la biodiversité – 156 rue du Président F. Mitterrand 91160 Longjumeau Longjumeau, 16 septembre 2023, Longjumeau. Simulation de fouilles archéologiques dans les serres municipales Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Parc Nativelle – Espace de la biodiversité – 156 rue du Président F. Mitterrand 91160 Longjumeau Entrée libre Simulation de fouilles archéologiques pour les 04-08 ans et 8-12 ans

Venez vous initiez à l’étude des traces matérielles des civilisations et de la Préhistoire à travers la reconstitution d’un chantier archéologique. Parc Nativelle – Espace de la biodiversité – 156 rue du Président F. Mitterrand 91160 Longjumeau 156 rue du Président François Mitterrand Longjumeau Longjumeau 91160 Balizy Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 @longjumeau Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Longjumeau Autres Lieu Parc Nativelle - Espace de la biodiversité - 156 rue du Président F. Mitterrand 91160 Longjumeau Adresse 156 rue du Président François Mitterrand Longjumeau Ville Longjumeau Departement Essonne Age min 4 Age max 12 Lieu Ville Parc Nativelle - Espace de la biodiversité - 156 rue du Président F. Mitterrand 91160 Longjumeau Longjumeau latitude longitude 48.693695;2.288329

Parc Nativelle - Espace de la biodiversité - 156 rue du Président F. Mitterrand 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longjumeau/