Cauterets Hautes-Pyrénées Ateliers dédiés aux enfants (de 5 à 12 ans) pour découvrir la biodiversité de la vallée à travers différentes activités : ongulés sauvages (crânes, silhouettes, photographies, vidéos), ours, rapaces (silhouettes, plumes, photographies) et échanger sur le fonctionnement du Parc national et le métier de garde. Rendez-vous : Maison du Parc national de Cauterets – Animations gratuites

Renseignements et inscriptions à la Maison du Parc national ou au 05 62 92 52 56. Maison du Parc National des Pyrénées CAUTERETS Cauterets

