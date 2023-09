L’Automne des Calanques Parc National des Calanques Marseille 8e Arrondissement, 23 septembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Cet automne, prenez le temps d’écouter les Calanques ! Le Parc national et ses partenaires vous proposent une expérience forte au contact de la nature les oreilles grandes ouvertes..

2023-09-23 fin : 2023-11-05 . .

Parc National des Calanques

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This autumn, take the time to listen to the Calanques! The National Park and its partners offer you a unique experience in contact with nature, with your ears wide open.

Este otoño, tómese su tiempo para escuchar a las Calanques El Parque Nacional y sus socios le proponen vivir la naturaleza con los oídos bien abiertos.

Nehmen Sie sich diesen Herbst die Zeit, den Calanques zuzuhören! Der Nationalpark und seine Partner bieten Ihnen eine starke Erfahrung im Kontakt mit der Natur mit offenen Ohren.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille