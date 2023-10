« L’Automne des calanques » s’installe à Marseille Parc National des Calanques Marseille 8e Arrondissement, 23 septembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

4e édition de « L’Automne des calanques » avec une soixantaine d’évènements gratuits..

2023-09-23 fin : 2023-11-05 . .

Parc National des Calanques

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



4th edition of « L’Automne des calanques » with some sixty free events.

4ª edición de « L’Automne des calanques » con unos sesenta actos gratuitos.

4. Ausgabe von « L’Automne des calanques » (Herbst der Calanques) mit rund 60 kostenlosen Veranstaltungen.

