Parc national de forêts Arc-en-Barrois, 16 septembre 2023, Arc-en-Barrois.

Samedi 16 septembre, 14h00 Parc national de forêts

Parc national de forêts 20 rue Anatole Gabeur 52 210 Arc en Barrois Arc-en-Barrois 52210 Esnoms-au-Val Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « baptiste.quost@forets-parcnational.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 6 31 91 76 30 »}] Le Parc national de forêts vous permettra de découvrir son patrimoine bâti riche. En 2022-2023, un recensement des toitures en « laves » (en calcaire) a été réalisé pour documenter cette technique constructive aujourd’hui presque disparue… et pourtant tellement présente et caractéristique du territoire pendant des siècles !

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

@ Région Grand Est – Inventaire général