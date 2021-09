Rougé Mines de la Brutz Loire-Atlantique, Rougé Parc-musée des mines de Fer de la Brutz Mines de la Brutz Rougé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Parc de 7 hectares comprenant un bâtiment-musée avec salle vidéo et scénographie de fond de mine. Carreau de mine avec entrées de Galeries, bâtiments et materiels miniers dont une chaudière classée MH. Parcours ferroviaire et convoi tracté par des locotracteurs historiques. Visite guidée : projection d’une vidéo “Les mines dans les représentations artistiques” – atelier de danse swing Lieu-dit : Bonnefontaine

Sur réservation au 02 99 44 27 73 ou 06 99 59 58 91

Aménagé sur l’ancien site des mines de fer de la Brutz, le parc-musée retrace l’histoire de l’activité industrielle minière du bassin breton-angevin du XXème siècle Mines de la Brutz 44660 Rougé Rougé Loire-Atlantique

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

