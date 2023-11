Marché gourmand : vin, gastronomie, artisanat Parc municipal Thiviers, 20 juillet 2024, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Environ 80 exposants : gastronomie, vin, spiritueux, artisanat, bien-être

Animations, jeux enfants, concerts. Restauration sur place.

2024-07-20 fin : 2024-07-21 . .

Parc municipal

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



About 80 exhibitors: gastronomy, wine, spirits, crafts, well-being

Animations, games for children, concerts. Catering on site

Alrededor de 80 expositores: gastronomía, vinos, licores, artesanía, bienestar

Animación, juegos infantiles, conciertos. Catering in situ

Etwa 80 Aussteller: Gastronomie, Wein, Spirituosen, Kunsthandwerk, Wellness

Animationen, Kinderspiele, Konzerte. Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-11-22 par Isle-Auvézère