Food truck Party Parc municipal Thiviers, 19 mai 2024, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Vide-greniers, brocante, restauration sur place

Food truck Belge, américain, portugais, italien… tables et chaises disponibles

Entrée gratuite.

2024-05-19 fin : 2024-05-19 . .

Parc municipal

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale, flea market, catering on the spot

Belgian, American, Portuguese, Italian food trucks… tables and chairs available

Free entrance

Venta de garaje, mercadillo, catering in situ

Camiones de comida belga, americana, portuguesa, italiana… mesas y sillas disponibles

Entrada gratuita

Flohmarkt, Trödelmarkt, Essen und Trinken vor Ort

Belgischer, amerikanischer, portugiesischer, italienischer Foodtruck… tische und Stühle verfügbar

Kostenloser Eintritt

Mise à jour le 2023-10-16 par Isle-Auvézère