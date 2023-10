Randonnée & Run Parc municipal Moras-en-Valloire, 19 novembre 2023, Moras-en-Valloire.

Moras-en-Valloire,Drôme

3 parcours pour toute la famille : 7, 13 ou 25km. 3 ravitaillements. Repas chaud à l’arrivée pour tous. Inscription le jour du départ ou avant. Buvette sur place..

2023-11-19 07:30:00 fin : 2023-11-19 12:30:00. EUR.

Parc municipal

Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



3 routes for the whole family: 7, 13 or 25km. 3 refreshment points. Hot meal at the finish for all. Registration on or before start day. Refreshment bar on site.

3 recorridos para toda la familia: 7, 13 o 25 km. 3 puntos de avituallamiento. Comida caliente en la meta para todos. Inscripción el día de la salida o antes. Bar en las instalaciones.

3 Strecken für die ganze Familie: 7, 13 oder 25 km. 3 Verpflegungsstellen. Warmes Essen am Ziel für alle. Anmeldung am Tag des Starts oder vorher. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche