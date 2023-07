Cet évènement est passé CULTURE – Concert En tandem #3 – Arbas et Clara Néville Parc municipal Les Jardins de l’Europe Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville CULTURE – Concert En tandem #3 – Arbas et Clara Néville Parc municipal Les Jardins de l’Europe Aucamville, 11 juillet 2023, Aucamville. CULTURE – Concert En tandem #3 – Arbas et Clara Néville Mardi 11 juillet, 19h30 Parc municipal Les Jardins de l’Europe Gratuit Chanson française et pop sauvage. (Guitare, violon, clavier, basse, batterie, ukulélé et looper) Sensibiliser les publics et professionnels aux mobilités douces et partager des moments de musique et de convivialité sont les objectifs des deux artistes. Dès 19h30. Gratuit. Jardins de l’Europe (Salle Brassens si mauvais temps). Pensez à prendre votre chaise ! Parc municipal Les Jardins de l’Europe Place Jean Bazerque Aucamville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

