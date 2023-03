Ateliers / Démonstrations / Expositions / ventes Parc Municipal de Ligny en Barrois, 2 juin 2023, Ligny-en-Barrois.

Ateliers / Démonstrations / Expositions / ventes 2 et 3 juin Parc Municipal de Ligny en Barrois Entrée libre

Arbre remarquable

Parc Municipal de Ligny en Barrois 55500 Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=MogXRPyzjns »}] Ce grand parc classé parmi les monuments historiques a été créé au XVe siècle. Acheté par la ville en 1794, il est devenu un jardin d’agrément au cours du XIXe siècle. Une partie du parc borde la rivière de l’Ornain et vient d’être restaurée ; elle promet de belles promenades au bord de l’eau, à travers les nouvelles allées romantiques qui guident le visiteurs jusqu’au kiosque du parc. Dans l’autre partie, se trouve un autel commémoratif de Gaston Broquet, dédié aux Linéens morts au cours de la première guerre mondiale, ainsi que deux belles statues, allégories de l’Anthropologie et de la Chimie, provenant du Trocadéro.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:30:00+02:00

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

©ville de Ligny en Barrois