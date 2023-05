Animation jeune public : « Promouvoir le modélisme ferroviaire à vapeur » Parc municipal de la Pointe, 16 septembre 2023, Lespinasse.

Venez assister à l’inauguration du parc et de son circuit ferroviaire. Des machines vapeur, thermique et électrique seront mises en marche. Les petits et les moins petits sont tous invités à faire un tour à bord d’un des trains !

Parc municipal de la Pointe Chemin du Parc, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie http://le-petit-train-de-grenade.fr Le Parc municipal de la Pointe a été renommé le « Parc Gino » en l’honneur de son ancien propriétaire. De nouvelles installations sont en cours : le petit train garonnais, un parcours santé et un espace de jeux pour les enfants. Le parcours est ombragé. Parking situé sur le chemin du parc.

