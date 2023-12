Téléthon à Aire Parc Municipal Aire-sur-l’Adour, 3 décembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Tous les acteurs locaux, associations sportives et élus, vous réservent une matinée sportive et remplie de surprises dans le cadre de la nouvelle édition du Téléthon, le dimanche 10 décembre 2023.

Réservez votre matinée dès à présent et suivez le programme donné :

9h : séance de vélo cardio

9h30 : départ pour la sortie vélo (durée 1h)

11h : concert d’Int’Aire Mezzo

12h30 : Flashmob devant la mairie

De 9h à 12h30:

Activités sportives au choix : tennis, tai Jitsu, danse, javelot, tir à l’arc, marche, biathlon, parcours de foot.

Tous ensemble pour soutenir la recherche contre les myopathies.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 12:30:00. .

Parc Municipal

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



All the local players, sports associations and elected representatives, have a morning of sport and surprises in store for you as part of the new edition of the Telethon, on Sunday December 10, 2023.

Reserve your morning now and follow the program:

9am: cardio bike session

9:30am: departure for the bike ride (duration 1h)

11am: Int?Aire Mezzo concert

12:30 pm: Flashmob in front of the town hall

From 9am to 12:30pm:

Choice of sporting activities: tennis, tai jitsu, dance, javelin, archery, walking, biathlon, soccer course.

Together to support research into muscular dystrophy

Todos los actores locales, asociaciones deportivas y cargos electos, te reservan una mañana de deporte y sorpresas en el marco de la nueva edición del Teletón, el domingo 10 de diciembre de 2023.

Reserve ya su mañana y siga el programa:

9h: sesión de cardio bike

9h30: Salida para el paseo en bicicleta (duración 1 hora)

11h: Concierto Int?Aire Mezzo

12.30 h: Flashmob frente al ayuntamiento

De 9.00 a 12.30 h:

Actividades deportivas a elegir: tenis, tai jitsu, danza, jabalina, tiro con arco, marcha, biatlón, campo de fútbol.

Trabajar juntos para apoyar la investigación sobre la distrofia muscular

Alle lokalen Akteure, Sportvereine und Abgeordneten, bereiten Ihnen im Rahmen der neuen Ausgabe des Telethon am Sonntag, den 10. Dezember 2023, einen sportlichen Vormittag voller Überraschungen.

Reservieren Sie sich schon jetzt Ihren Vormittag und folgen Sie dem vorgegebenen Programm:

9:00 Uhr: Cardio-Radtraining

9:30 Uhr: Start der Radtour (Dauer: 1 Stunde)

11 Uhr: Konzert von Int?Aire Mezzo

12:30 Uhr: Flashmob vor dem Rathaus

Von 9 Uhr bis 12:30 Uhr:

Sportliche Aktivitäten nach Wahl: Tennis, Tai Jitsu, Tanz, Speerwurf, Bogenschießen, Wandern, Biathlon, Fußballparcours.

Gemeinsam die Forschung zur Bekämpfung von Myopathien unterstützen

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Aire sur l’Adour