Le Cirque Plaisir posera ses valises à Bayonne, dans le Parc Mousserolles, du 18 au 18 Novembre 2023 !

Nous y donnerons des représentations du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 18h! Il y aura un bar sur place,de quoi manger, de la vie, des Mercedes, du violoncelle et de la poésie ! Alors venez, si vous l’osez, au cabaret MACHEFER !

Un monsieur loyal déjanté qui balaye l’éventail de nos plaisirs, du plus petit au plus coupable, du plus doux au plus fou…

un diaboliste qui doute, un fil de fériste daltonien, une motarde capilotractée, une cantatrice mi poule mi cascadeuse, des boxeurs amoureux, du risque de la joie…. et de la peur. Des histoires que l’on s’en fiche que ce soit vrai, du moment que c’est beau..

Cirque Plaisir will be in Bayonne, in the Parc Mousserolles, from November 18 to 18, 2023!

We’ll be performing from Wednesday to Saturday at 8.30pm, and on Sunday at 6pm! There’ll be a bar, food, life, Mercedes, cello and poetry! So come along, if you dare, to the MACHEFER cabaret!

A wacky, loyal gentleman who runs the gamut of our pleasures, from the smallest to the guiltiest, from the sweetest to the craziest…

a doubtful diabolist, a color-blind ferist’s thread, a capilotracted biker, a half-chicken half-stuntwoman, boxers in love, risk, joy…. and fear. Stories that we don’t care if they’re true, as long as they’re beautiful.

El Cirque Plaisir estará en Bayona, en el Parc Mousserolles, del 18 al 18 de noviembre de 2023

Actuaremos de miércoles a sábado a las 20.30 h y el domingo a las 18 h Habrá bar, comida, vida, Mercedes, violonchelo y poesía Venga, si se atreve, al cabaret MACHEFER

Un caballero excéntrico y leal que recorre el abanico de nuestros placeres, desde los más pequeños a los más culpables, desde los más dulces a los más locos…

un diabolista con dudas, el cable de un ferrista daltónico, un motorista capilotractado, una cantante mitad gallina y mitad doble de acción, boxeadores enamorados, riesgo, alegría…. y miedo. Historias que no importa que sean verdad, siempre que sean bellas.

Der Cirque Plaisir wird vom 18. bis 18. November 2023 in Bayonne im Parc Mousserolles gastieren!

Wir werden dort von Mittwoch bis Samstag um 20:30 Uhr und am Sonntag um 18:00 Uhr auftreten! Es gibt eine Bar vor Ort, Essen, Leben, Mercedes, Cello und Poesie! Also kommen Sie, wenn Sie sich trauen, zum Kabarett MACHEFER!

Ein verrückter loyaler Herr, der die ganze Bandbreite unserer Vergnügungen zusammenkehrt, von den kleinsten bis zu den schuldigsten, von den süßesten bis zu den verrücktesten …

ein zweifelnder Teufelskerl, ein farbenblindes Ferdergarn, eine kapriziöse Motorradfahrerin, eine Sängerin halb Huhn, halb Stuntfrau, verliebte Boxer, Risiko der Freude…. und Angst. Geschichten, bei denen es egal ist, ob sie wahr sind, solange sie nur schön sind.

