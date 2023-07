? Cinéma plein air « Uncharted » à Martignas-sur-Jalle Parc Moulin-Bidon Martignas-sur-Jalle, 8 juillet 2023, Martignas-sur-Jalle.

? Cinéma plein air « Uncharted » à Martignas-sur-Jalle Samedi 8 juillet, 20h00 Parc Moulin-Bidon Entrée libre

? Rejoignez-nous ??? ?????, ?? ???? ??????-????? où vous pourrez plonger dans l’aventure palpitante d’« ????????? » de Ruben Fleischer (sortie en 2022). Dans la lignée de Indiana Jones et Benjamin Gates, cette adaptation du jeu vidéo éponyme vous plonge dans une aventure ponctuée d’énigmes et de rebondissements.

?? Suivez Nathan Drake, un explorateur intrépide, alors qu’il se lance dans une quête périlleuse à la recherche de trésors inestimables. Avec des cascades époustouflantes, des décors somptueux et une intrigue captivante, ce film saura vous tenir en haleine du début à la fin ! ?

??? ?????????? ?????? ?̀ ????? ????? ???? ?? ?? ??????? ! ?‍?‍?‍?

? Samedi 8 juillet

? À partir de 20h – début de la projection : 22h (durée : 1h56)

? Parc Moulin-Bidon, 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE

?️ Parking conseillé : Plaine Colette-Besson

✅ Gratuit. Sans réservation.

? Apportez vos chaises pliantes et vos couvertures pour vous détendre confortablement tout en savourant des collations et des boissons disponibles sur place.??

