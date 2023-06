Fête de la musique à Martignas-sur-Jalle Parc Moulin-Bidon Martignas-sur-Jalle, 21 juin 2023, Martignas-sur-Jalle.

Fête de la musique à Martignas-sur-Jalle Mercredi 21 juin, 19h00 Parc Moulin-Bidon Entrée libre. Tout public

Buvette et petite restauration sur place au profit des associations martignassaises.

Stationnement limité aux abords. Il est conseillé de venir à pied ou à vélo ou de se garer sur les parkings de la Plaine Colette-Besson.

De 19h à 00h, plusieurs groupes métropolitains, qu’ils soient amateurs ou confirmés, et les ateliers de l’école de musique municipale Léo-Ferré se produiront dans le bel écrin de verdure du parc Moulin-Bidon.

Du rock des groupes Sonic Hippies et Old Bones aux reprises de Superphoniks et de Duo Dudz, en passant par la magnifique voix de Ben, nous vous attendons nombreux pour soutenir celles et ceux qui font vivre les musiques actuelles et partager une belle soirée de concerts !

Cette année, les groupes qui se produiront sur scène bénéficieront d’un accompagnement par les professionnels de la pépinière du Krakatoa, et vous retrouverez l’un d’entre eux sur scène lors de la deuxième saison culturelle municipale !

Parc Moulin-Bidon rue Jean-Jaurès 33127 Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

musique concert

Service communication Ville de Martignas-sur-Jalle