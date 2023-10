Atelier dessin – Soul of the Woods Parc Mosaïc – Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne, 21 septembre 2019, Houplin-Ancoisne.

Atelier dessin – Soul of the Woods 21 et 22 septembre 2019 Parc Mosaïc – Houplin-Ancoisne Gratuit

Les artistes du projet Jardin Soul of the Woods vous invitent à participer à la conception d’un livre et vous proposent de dessiner l’âme des arbres au crayon et au fusain sur des papiers choisis.

Atelier gratuit et ouvert à tous, enfants et adultes.

Soul of the Woods sur facebook

Parc Mosaïc – Houplin-Ancoisne 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-21T11:00:00+02:00 – 2019-09-21T18:00:00+02:00

2019-09-22T11:00:00+02:00 – 2019-09-22T18:00:00+02:00