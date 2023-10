Cet évènement est passé Carl Cordonnier – Soul of the woods Parc Mosaïc – Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Catégories d’Évènement: Houplin-Ancoisne

Nord Carl Cordonnier – Soul of the woods Parc Mosaïc – Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne, 19 mai 2019, Houplin-Ancoisne. Carl Cordonnier – Soul of the woods 19 mai – 3 novembre 2019 Parc Mosaïc – Houplin-Ancoisne 6€ / 4€ Soul of the woods de Carl Cordonnier Parc Mosaïc, Houplin-Ancoisne De l’âme des arbres à l’âme du son, le photographe Carl Cordonnier et le guitariste Anthony Glise invitent les spectateurs à entrer au coeur d’une guitare symbole de la vie passée et future des arbres, contenant un dispositif photographique inspiré de la Camera Obscura, imaginé par Vincent Vallois. Environné par la musique d’Anthony Glise, le spectateur voyagera au coeur de la vie des arbres. MOSAÏC est ouvert du 6 avril au 3 novembre 2019 En septembre et octobre 10h – 18h Le mercredi et le samedi 10h – 19h les dimanches et jours fériés Pendant les vacances de Toussaint : ouvert du mercredi au dimanche Ouvert les jours fériés pendant ces périodes d’ouverture Pendant les Journées du Patrimoine (SAM 14 & DIM 15 SEPT), l’artiste Carl Cordonnier proposera un atelier de création aux visiteurs qui pourront accéder gratuitement au parc. Parc Mosaïc – Houplin-Ancoisne 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-19T10:00:00+02:00 – 2019-05-19T17:00:00+02:00

2019-11-03T10:00:00+01:00 – 2019-11-03T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Houplin-Ancoisne, Nord Autres Lieu Parc Mosaïc - Houplin-Ancoisne Adresse 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Ville Houplin-Ancoisne Departement Nord Lieu Ville Parc Mosaïc - Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne latitude longitude 50.574516;2.9809

