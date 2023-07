REMORK & KARKABA Parc Mosaïc Houplin-Ancoisne, 22 octobre 2023, Houplin-Ancoisne.

REMORK & KARKABA Dimanche 22 octobre, 14h30, 15h30, 16h30 Parc Mosaïc Gratuit – 4€ – 6€ – 17€

Remork & Karkaba est une fanfare unique composée d’une section de vents et de percussions gnawa marocaines. Les musiciens enthousiastes savent mieux que quiconque comment organiser une fête (de rue) en un rien de temps. Ils entraînent sans problème les plus jeunes et les plus vieux, venant d’ici et d’ailleurs, avec leurs solides riffs de fanfare accompagnés de percussions et de danses gnawa.

Le groupe joue un mix de chansons traditionnelles marocaines et de compositions originales de Luc Mishalle. Ils renouvellent régulièrement leur répertoire et leur line-up en collaborant avec d’autres artistes et organisations: Karkaba, le programme de formation gnawa du mâalem Driss Filali et Mohamed Saïd Akasri, les classes d’instruments à vent de l’Académie de Musique et les influences latino-américaines de Dia de Muertos dans les Marolles.

