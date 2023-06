Spectacle Pirates ! Parc Montreau Montreuil, 25 août 2023, Montreuil.

Spectacle Pirates ! 25 et 27 août Parc Montreau Ouvert à tous, gratuit, ateliers sur inscription à partir de 6 ans

Spectacle arts de le rue : Pirates ! Vues d’en eau. Une petite fille qui n’a jamais vu la mer part libérer l’eau de pluie confisquée par un méchant pirate. Son aventure sensibilise au parcours d’une goutte d’eau et à la pollution plastique des océans. Tout public.

Des ateliers de sensibilisation sont proposés aux enfants avant chaque représentation : construction à partir de matériaux de récupération, escrime.

Ce projet se compose donc d’ateliers de sensibilisation à destination des enfants, suivis d’un spectacle tout public. Les enfants qui ont participé à l’atelier escrime sont invités à participer à une courte séquence du spectacle. Un second atelier consiste à fabriquer un mobile à partir de matériaux de récupération. C’est ainsi l’occasion non seulement d’exprimer leur créativité mais aussi d’aborder la question des déchets, du tri sélectif, du développement durable. La thématique abordée dans le spectacle est celle de l’eau, ressource vitale et néanmoins menacée, et donc de sa préservation. La pollution des océans et de la planète, l’impact de l’activité humaine sur l’environnement, notre responsabilité individuelle et notre pouvoir d’action, l’urgence climatique et l’avenir de notre planète sont au cœur du spectacle et des ateliers pour permettre aux enfants d’intégrer ces notions indispensables en s’impliquant dans ce projet.

Parc Montreau 33 boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bel Air – Grands-Pêchers Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 70 60 00 https://www.montreuil.fr/nature-en-ville/les-3-grands-parcs [{« type »: « phone », « value »: « 0777496983 »}, {« type »: « email », « value »: « spectacles@anthropologues.com »}] https://www.anthropologues.com Ouvert au public en 1934, ce parc de 15 hectares est l’un des plus anciens espaces paysagers de la région parisienne. Il offre les caractéristiques d’un jardin classique avec ses trois pièces d’eau, des essences d’arbres exotiques, ses parterres fleuris et sa roseraie. Il dispose de deux structures de jeux et d’un labyrinthe végétal. Les clairières et les bois abritent quelques espèces remarquables : un Séquoia Seqoiadendron giganteum, haut de 45 m, un Araucaria ou Pin du Chili Araucaria araucana, un Cyprès chauve Taxodium distichum, un hêtre pleureur Fagus sylvatica ‘Pendula’. Depuis le cœur du parc, la vue s’étend jusqu’au plateau d’Avron et la plaine de Fontenay.

L’origine du « domaine de Montreau » remonterait au XIIe siècle. La construction actuelle abritant le musée d’Histoire vivante date de 1874. Elle est édifiée à l’emplacement du château primitif par Théophile Sueur (industriel local spécialisé dans le commerce du cuir et des peaux), alors propriétaire du domaine. La Ville acquiert la propriété en 1936 (partie haute). Le « bas » du parc, appartenant à des jardiniers, fut acquis en 1945 et annexé au parc. Le parc abrite aujourd’hui le musée d’Histoire vivante, le centre horticole municipal, une PMI, le centre de santé Daniel-Renoult, un terrain de boules, un terrain de football et la Maison Montreau (une auberge / cantine / espace de vie social & solidaire qui met en valeur les talents et savoir-faire de la Seine-Saint-Denis).

La partie haute du parc Montreau est protégée comme site « inscrit » à l’inventaire des sites pittoresques de la Seine depuis 1948 en raison de la qualité de ses vues. Une demande de « classement » de la totalité du parc au titre de la protection des sites est en cours afin de protéger, mettre en valeur et faire connaître ce patrimoine. Ce parc est désormais le seul du territoire à être sous compétence municipale.

Un Parcours découverte nature a été mis en place à l’été 2020. Entrée principale au 31, boulevard Théophile-Sueur. Portes intermédiaires : Morillon, Babeuf, Marché des Ruffins et Jules Guesde. Accès par les transports en commun : bus 122 et 301 (arrêt Montreau), bus 121 (arrêt Fort-de-Noisy)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T15:00:00+02:00 – 2023-08-25T16:00:00+02:00

2023-08-27T16:30:00+02:00 – 2023-08-27T17:30:00+02:00

© Nicolas Soloy