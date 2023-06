Montreuil au Grand Air (Évènement musical en plein-air) Parc Montreau Montreuil, 23 juillet 2023, Montreuil.

Montreuil au Grand Air (Évènement musical en plein-air) Dimanche 23 juillet, 17h00 Parc Montreau Concert gratuit en plein-air : apportez vos grandes serviettes de plage pour vous y allonger en famille et écouter le concert de musique classique de l’Ensemble Dénote et ses invités : rappeurs locaux, enfants des centres de loisirs, musiciens amateurs.

« Montreuil au grand air » rassemble petits et grands dans l’univers de la musique classique, du rap ou de la chanson accompagné par un orchestre de chambre.

A l’issue d’une semaine d’ateliers en centres de loisirs et en EHPAD de la ville, un grand concert aura lieu au Parc Montreau le dimanche 23 juillet à 17h.

Ce projet initié par le chef d’orchestre Mathieu Braud :

-tisse du lien entre les habitant.e.s

-met en valeur des artistes locaux professionnels et amateurs -fait participer des enfants de la ville

« Montreuil au grand air » est soutenu par le Ministère de la Culture, la Ville de Montreuil et des entreprises du territoire.

www.montreuilaugrandair.fr

Parc Montreau 33 boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bel Air – Grands-Pêchers Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 70 60 00 https://www.montreuil.fr/nature-en-ville/les-3-grands-parcs [{« link »: « http://www.montreuilaugrandair.fr »}] Ouvert au public en 1934, ce parc de 15 hectares est l’un des plus anciens espaces paysagers de la région parisienne. Il offre les caractéristiques d’un jardin classique avec ses trois pièces d’eau, des essences d’arbres exotiques, ses parterres fleuris et sa roseraie. Il dispose de deux structures de jeux et d’un labyrinthe végétal. Les clairières et les bois abritent quelques espèces remarquables : un Séquoia Seqoiadendron giganteum, haut de 45 m, un Araucaria ou Pin du Chili Araucaria araucana, un Cyprès chauve Taxodium distichum, un hêtre pleureur Fagus sylvatica ‘Pendula’. Depuis le cœur du parc, la vue s’étend jusqu’au plateau d’Avron et la plaine de Fontenay.

L’origine du « domaine de Montreau » remonterait au XIIe siècle. La construction actuelle abritant le musée d’Histoire vivante date de 1874. Elle est édifiée à l’emplacement du château primitif par Théophile Sueur (industriel local spécialisé dans le commerce du cuir et des peaux), alors propriétaire du domaine. La Ville acquiert la propriété en 1936 (partie haute). Le « bas » du parc, appartenant à des jardiniers, fut acquis en 1945 et annexé au parc. Le parc abrite aujourd’hui le musée d’Histoire vivante, le centre horticole municipal, une PMI, le centre de santé Daniel-Renoult, un terrain de boules, un terrain de football et la Maison Montreau (une auberge / cantine / espace de vie social & solidaire qui met en valeur les talents et savoir-faire de la Seine-Saint-Denis).

La partie haute du parc Montreau est protégée comme site « inscrit » à l’inventaire des sites pittoresques de la Seine depuis 1948 en raison de la qualité de ses vues. Une demande de « classement » de la totalité du parc au titre de la protection des sites est en cours afin de protéger, mettre en valeur et faire connaître ce patrimoine. Ce parc est désormais le seul du territoire à être sous compétence municipale.

Un Parcours découverte nature a été mis en place à l’été 2020. Entrée principale au 31, boulevard Théophile-Sueur. Portes intermédiaires : Morillon, Babeuf, Marché des Ruffins et Jules Guesde. Accès par les transports en commun : bus 122 et 301 (arrêt Montreau), bus 121 (arrêt Fort-de-Noisy)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T17:00:00+02:00 – 2023-07-23T18:30:00+02:00

© Gilles Delbos