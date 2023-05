ChapVert en live ! Parc Montessuit, 21 juin 2023, Annemasse.

ChapVert sera en live pour la fête de la musique le mercredi 21 juin à 19h à Annemasse !!!

Découvrez ChapVert : https://www.chapvert.com/chapvert

Depuis 3 ans, ChapVert propose un mélange unique de pop, folk et rock aux mélodies entrainantes et chantantes dont les textes percutants en français résonnent en chacun de nous.

Solène à la voix intense et harmonieuse d’une grande étendue vocale ainsi que Gaëtan au jeu de guitare empreint d’une grande sensibilité et d’une maîtrise technique incomparable, sont des musiciens passionnés qui débordent d’énergie et partagent leurs émotions à travers la musique. Pour eux les concerts lives sont une véritable passion et grâce à leur expérience de la scène les deux musiciens savent communiquer efficacement avec leur public et créer une atmosphère de proximité et d’émotion lors de leurs performances.

Dans une ambiance festive et authentique, laissez-vous emporter par leur bonne humeur communicative !

Parc Montessuit Parc Montessuit, 74100 Annemasse Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T19:45:00+02:00

©Elodie Roy