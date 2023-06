Balade Sophro-Nature Parc Mongé en Goële Montgé-en-Goële Montgé-en-Goële Catégories d’Évènement: Montgé-en-Goële

Seine-et-Marne Balade Sophro-Nature Parc Mongé en Goële Montgé-en-Goële, 4 juin 2023, Montgé-en-Goële. Balade Sophro-Nature Dimanche 4 juin, 16h30 Parc Mongé en Goële Tarifs : Adulte 35€ ; enfant 15€ Offrez vous un moment de détente & de relaxation en pleine nature avec Carole, notre experte sophrologue qui nous rejoindra pour cette belle occasion et partez à la découverte de nos plantes communes, ces trésors que nous offre la nature en découvrant leurs usages traditionnels, culinaires, médicinaux et leurs différentes formes d’utilisation ( infusion, décoction, teinture, sirop, macérats huileux …) ainsi que leurs saveurs subtils autour d’une petite dégustation sauvage !

Réappropriez vous ce savoir ancestral oublié pour prendre soin de vous en prenant soin de la nature! Durée : 3h00 Activité organisée par Corinne - Praticienne Herboriste, Animatrice nature Parc Mongé en Goële Parc Mongé en Goële Montgé-en-Goële 77230 Seine-et-Marne IDF [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/b-2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

