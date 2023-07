Ateliers « Art et tradition au village » Parc Monet Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Saint-Remy

Saône-et-Loire Ateliers « Art et tradition au village » Parc Monet Saint-Rémy, 17 septembre 2023, Saint-Rémy. Ateliers « Art et tradition au village » Dimanche 17 septembre, 09h00 Parc Monet Entrée libre Nous vous invitons à venir découvrir les différentes facettes de notre patrimoine vivant à travers des ateliers variés et culturels.

Dans le cadre conjugué du musée de l’école en Chalonnais et du parc Monet, les activités proposées vous replongeront dans un passé pas si éloigné. Parc Monet 20 rue Auguste Martin 71100 Saint-Rémy Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 64 43 42 55 https://saintremypatrimoine.com/ https://www.facebook.com/saintremypatrimoine derrière le musée de l’école en Chalonnais, ce parc est propice à la flânerie et à la découverte de ces bassins. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Saint-Remy, Saône-et-Loire Autres Lieu Parc Monet Adresse 20 rue Auguste Martin 71100 Saint-Rémy Ville Saint-Rémy Departement Saône-et-Loire

