Essonne KO KO MO à Breuillet Parc Moessner, 21 juin 2023, Breuillet. KO KO MO à Breuillet Mercredi 21 juin, 18h00 Parc Moessner KO KO MO à Breuillet Mercredi 21 juin : Trois groupes pour enflammer la scène dès 18H ! La première partie de soirée verra se produire deux groupes de la région au talent ravageur. Le voyage jusqu’à la tête d’affiche sera assuré par Kydam et Fallor dont les compositions entrainantes sont assurées de transporter petits et grands. Puis arrivera sur scène KO KO MO. Étape sur leur route du succès, le groupe KO KO MO se produit à Breuillet avant de rejoindre les plus grands sur les scènes françaises de festival. On les croirait cinquante, mais ils ne sont que deux à assurer depuis près de 10 ans un show mémorable à travers toute l’Europe. Le Rock de KO KO MO au style rafraîchissant fera vibrer les cœurs et trembler le sol. De la musique de qualité et une ambiance électrique, un rendez-vous à ne pas manquer au Parc Moessner de Breuillet. Entrée libre Parc Moessner rue de la gare, 91650 Breuillet Breuillet 91650 Essonne Île-de-France 0160811960 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

