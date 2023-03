Faire du sport autrement Parc Mitterrand Mellac Catégories d’Évènement: Finistère

Mellac

Faire du sport autrement Parc Mitterrand, 25 mars 2023, Mellac . Faire du sport autrement Lieu-dit Le Bourg Parc Mitterrand Mellac Finistère Parc Mitterrand Lieu-dit Le Bourg

2023-03-25 09:45:00 – 2023-03-25

Parc Mitterrand Lieu-dit Le Bourg

Mellac

Finistère . La rencontre a pour but de réunir personnes valides et en situation de handicap.

6 activités sportives proposées : lancer de balles lestées, lancer de vortex, parcours athlétique, course sur 30m, sauts de grenouille et hand bike.

Une remise de médailles est prévue suivie d’un temps d’échanges pour analyser le ressenti des participants. +33 6 41 30 13 66 Parc Mitterrand Lieu-dit Le Bourg Mellac

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Mellac Autres Lieu Mellac Adresse Mellac Finistère Parc Mitterrand Lieu-dit Le Bourg Ville Mellac Departement Finistère Tarif Lieu Ville Parc Mitterrand Lieu-dit Le Bourg Mellac

Mellac Mellac Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mellac /

Faire du sport autrement Parc Mitterrand 2023-03-25 was last modified: by Faire du sport autrement Parc Mitterrand Mellac 25 mars 2023 finistère Lieu-dit Le Bourg Parc Mitterrand Mellac Finistère Parc Mitterrand Mellac

Mellac Finistère